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Babalar Günü'nde en büyük dileği çocuğunun yürüyebilmesi

53 dakika önce

Şanlıurfa'da doğuştan epilepsi hastası olan çocuk, yeterli terapi ve eğitim alabilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Babalar Günü'nde en büyük dileği çocuğunun yürüyebilmesi, System.String[]
Şanlıurfa'da doğuştan epilepsi hastası olan çocuk, yeterli terapi ve eğitim alabilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesi'nde doğuştan epilepsi hastası olan 13 yaşındaki Mustafa Akat, yatalak yaşıyor. Değeri 7 bin 700 euro olan robotik tekerlekli sandalye cihazına ihtiyacı olan Akat, cihaz alındığında hareket edebilecek. Doğduğu günden beri tedavi edilen ve bu güne kadar toplam 12 ameliyat geçiren Akat'ın vücuduna 98 dikiş atıldı. Yüzde 100 engelli raporu olan Akat, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Baba Mükrü Akat, işsiz olduğu için çocuğuna bakamadığını belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

"Çocuğum doğuştan beridir engelli, yardıma ihtiyacımız var"

Babalar Günü'nde güzel bir haber bekleyen Mükri Akat, "Ben 5 çocuk babasıyım. En büyük çocuğum 13 yaşında engelli olan oğlumdur. Çocuğumun hastalığı epilepsi, şarapnel parsı ve skleroz hastasıdır. Çocuğumun omuriliğinde de yamuk olmuş. Amacımız çocuğumun hareket edebilmesi için bir cihaza ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan cihaz elektronik değil, yürüteçtir. Tekerlekli sandalye biçiminde bir cihazdır. Maddi imkansızlıklardan dolayı ben bu cihazı alamıyorum. Cihazın maliyeti 7 bin 700 eurodur. Başvurduğumuz bütün merciler olumsuz cevap verdiler. Milletvekilleri, belediye başkanları ve sosyal hizmetler gibi kurumlarla görüştüm ama olumlu bir cevap alamadım. Devletimizin bu cihazı alması imkansız değil. Devletimiz bu tür durumlarda ödeme yapmıyor, yani karşılamıyor. Çocuğum için gerekli olan cihazı alamadığımdan dolayı çok mağdurum. 7 bin 700 Euro Türk Lirası karşılığı yaklaşık 50 bin TL'dir. Bir çocuğu sevindirmek çok değerlidir. Çocuğum gelişimi açısından 12 yerinden ameliyat yapıldı. Çocuğumda 98 dikiş var. Çocuğum yaşıtları gibi yürüyemez ama bu cihaz sayesinde kardeşlerinin yanına kadar gidebilir. Çocuğu ayağa kaldırsam yüzü hemen kapıya dönük, çıkmak istiyor. Bize iş imkanı sunabilseler kimseye ihtiyaç duymadan çocuğuma bu cihazı alırdım. 7 aydır işsizim. Çocuğum doğuştan hep böyledir. Gelişimini de etkiledi. Bu cihazı alsak çocuğuma faydası çok olacak. Benim bir umudum var, ya cihazı alsınlar ya da bir iş imkanı sağlasınlar. Çocuğumun yüzde 100 ağır engelli raporu da var" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Babalar Günü, Güncel
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