Üye Girişi
Babalar Günü'nde korkunç kaza! "Babam nerede?" diye gözyaşı döktü - Son Dakika

Babalar Günü'nde korkunç kaza! "Babam nerede?" diye gözyaşı döktü

21.06.2021 08:19

Hatay'da yaşanan olayda otomobil ile kamyonun karıştığı trafik kazasında Halit Gençoğlu hayatını kaybederken 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Babalar Günü'nde babasının yaşamını yitirdiğini öğrenince kaza yerine giden oğlu Mehmet Gençoğlu, "Babam nerede?" diyerek gözyaşı döktü.

Antakya-Reyhanlı Karayolu'unda saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, Reyhanlı istikametine seyir halinde olan Halit Gençoğlu yönetimindeki 31 ZF 321 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkınca karşı şeride geçip İ. Mansuroğlu yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrulurken, karayolu trafiğe kapandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden çıkarttığı sürücü Halit Gençoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyondaki yaralılar İ.M. ile yanındaki G.M. ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan Halit Gençoğlu'nun oğlu Mehmet Gençoğlu (23) olay yerine geldi. Mehmet Gençoğlu, babasının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirip, "Babam nerede?" diyerek gözyaşı döktü. Acılı genci kaza yerinde bulunan polis ekipleri sakinleştirdi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Halit Gençoğlu, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazının ardından Narlıca Mahalle Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gençoğlu'nun ayakkabı imalatçısı olarak çalıştığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan İ.M. ile G.M. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Babalar Günü'nde korkunç kaza! Babam nerede? diye gözyaşı döktü
Babalar Günü'nde korkunç kaza! Babam nerede? diye gözyaşı döktü
Babalar Günü'nde korkunç kaza! Babam nerede? diye gözyaşı döktü
Babalar Günü'nde korkunç kaza! Babam nerede? diye gözyaşı döktü

Otomobil, Antakya, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babalar Günü'nde korkunç kaza! 'Babam nerede?' diye gözyaşı döktü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi 09:37 Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi 09:04 Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı 08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı
ABD'de şiddetli fırtına facia getirdi! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti 08:16 ABD'de şiddetli fırtına facia getirdi! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum 08:08 Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı 07:53 Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı 07:44 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi 07:36 A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi

Son Dakika Haberleri
09:36 Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi
09:36 Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk
09:31 Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı
09:03 Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi
08:45 Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı
08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı
08:20 Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?
07:43 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı
07:34 İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı "Söz seni güreştireceğim" demişti
07:32 Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı
Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk         
09:37
Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı         
09:31
Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı         
08:45
Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?         
08:20
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30         
07:57
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun         
07:39
İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı! Acun Ilıcalı "Söz seni güreştireceğim" demişti         
07:34
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti         
18:31
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:21
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 09:47:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Babalar Günü'nde korkunç kaza! "Babam nerede?" diye gözyaşı döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement