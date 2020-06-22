Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi - Son Dakika

Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi
Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Babalar Günü'nde Doğançay Mezarlığı'nda yaşanan su sıkıntısı dikkat çekti.
Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Babalar Günü'nde Doğançay Mezarlığı'nda yaşanan su sıkıntısı dikkat çekti. AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, mezarlıktaki su sıkıntısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl da sevinç ve hüzün ile birlikte kutlandı. Evlatlar babalarına hediyeler alıp birlikte zaman geçirdi. Babası hayatta olmayan vatandaşlar ise mezarlıkların yolunu tuttu. Ancak babasını ziyaret etmek için Bayraklı Doğançay Mezarlığı'na giden evlatlar su sorunuyla karşılaştı. Mezarlıktaki su sorununu AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, sosyal medya hesabından paylaştı.
Polat'ın paylaştığı videoda, vatandaşlar mezarlıktaki çeşmelerden su akmamasından kaynaklı şikayetlerini dile getiriyorlar. Polat, yaptığı paylaşımda, "Doğançay mezarlığının da insanların çilesi bitmiyor, sürekli olarak suları kesik. Babalar gününde, yakınlarını ziyaret eden insanlar, manevi özel anlarını çile çekerek yaşıyor. Sıcak izmir gününde elinde şişeler ile su aramaya çıkıyorlar." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:38 Kaynak: DHA
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