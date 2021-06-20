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Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret - Son Dakika

Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret

20.06.2021 11:21
Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de 2018 yılında görevi başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Adem Can'ın eşi ve çocukları, Babalar Günü'nde unutulmadı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de 2018 yılında görevi başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Adem Can'ın eşi ve çocukları, Babalar Günü'nde unutulmadı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu özel günde Can ailesini yalnız bırakmazken, ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Polis memuru Adem Can, Mersin'in merkez Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışırken, 2018 yılı ağustos ayının sonlarında görevi başında kalp krizi geçirerek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 44 yaşında şehit olan polis memuru Adem Can, 1 Eylül 2018'de Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Duygusal anlar yaşandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit Can'ın Mersin'de yaşamaya devam eden eşi Demet Can ile oğulları Batuhan ve Alperen Yusuf'u, Babalar Gününde yalnız bırakmadı. Mezitli Merkez Mahallesinde yaşayan Can ailesini evlerinde ziyaret eden polis memurları, Demet Can ile 18 yaşındaki Batuhan ve 12 yaşındaki Alperen Yusuf'a hediyeler takdim ettiler. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı ziyarette, polis memurlarıyla şehidin ailesi sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

"Her zaman yanımızdalar"

Şehidin eşi Demet Can, duygularını İHA muhabiriyle paylaştı. Eşi Adem Can'ın şehit olmasından itibaren geçen süreçte kendilerine hep destek olan Mersin Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Demet Can, "Her zaman yanımızdalar, sadece bugün değil, bütün özel günlerimizde bizim her zaman yanımızdalar ve destekliyorlar. Arkamızda durdukları için hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"Ona minnettarım"

"Eşim, hayattaki en güzel insandı benim için" diyen Can, kendileri için çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Can, "Ama arkasında böyle güzellikler bıraktı. Kendi güzeldi, arkası da çok güzel devam ediyor. Ona bu konuda minnettarım" ifadelerini kullandı.

Eşinden sonraki süreci nasıl atlattıklarını da anlatan Can, "Bizim bağımız çok kuvvetli, biz inanarak yaptık bunu. Her şeyden önce sevgimiz var bizim. Yapamadığımız bazı şeyleri birlikte güçlü durarak üstesinden geldik. Evet, zordu bizim için ama yapmak zorundayız. Hayat devam ediyor. Emniyet teşkilatı, eşimi kaybettiğim günden beri her zaman arkamdaydı. Onlara desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hala arkamdalar ve şimdi de buradalar" diye konuştu.

"Kardeşlerimizin yanında bulunmak istedik"

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Günseli Doğan da "Bugün Babalar Günü. Günün anlam ve önemine istinaden biz de bugün şehit ailemizi ziyarete geldik, kardeşlerimizin yanında bulunmak istedik. Sadece bugün değil, her gün yanlarında olmak istediğimiz gibi bugün ayrıca birlikte çalışmış olduğumuz ekip arkadaşımızın çocuklarının yanında bulunmak bize hislerimizin yanında büyük bir gurur, onur, mutluluk veriyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret
Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret
Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret
Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret
Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret
Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret
Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret

Babalar Günü, Adem Can, Mersin, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Babalar Günü'nde şehit ailesine duygulandıran ziyaret - Son Dakika


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