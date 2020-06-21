Babalar Günü'nde şehit amcasının kabrinde bulunan bayrağı öptü - Son Dakika

Babalar Günü'nde şehit amcasının kabrinde bulunan bayrağı öptü

Şehit yakınları İzmir'de Babalar Günü vesilesiyle yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Babalar Günü'nde şehit amcasının kabrinde bulunan bayrağı öptü, System.String[]

Şehit yakınları İzmir'de Babalar Günü vesilesiyle yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Kadifekale Hava Şehitliği'nde buruk Babalar Günü yaşandı. 5 yaşındaki Rüzgar'ın, şehit amcasının kabrinde bulunan bayrağı ve amcasının mezar taşını öpmesi ise duygu dolu anlar yaşattı.

İzmir'deki şehit yakınları Babalar Günü'nde Kadifekale Hava Şehitliği'nde bulunan yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Hüznün hakim olduğu şehitlikte, şehit yakınları şehitlerin kabri başında dua etti. Şehitlerin kabrini ziyarete gelen yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da Babalar Günü olması dolayısıyla şehitliğe gelerek dualar okudu.

1995 yılında bir operasyonda şehit düşen Şehit Er Kemal Keser'in ablası Zuhal Keser Ata, Babalar Günü'nde şehit kardeşinin kabrinde duygu dolu anlar yaşadı. Şehidin ablası, "Bugün babamızı kaybedeli bir ayı geçti; onu ziyarete gitmiştik. Oradan da buraya geldik. Babam oğluna kavuştu mu diye merak ettik. Onu sormaya, kardeşimle dertleşmeye geldik. Zaten hep geliyoruz buraya" diye konuştu.

Küçük Rüzgar, amcasının mezar taşını ve bayrağı öptü

2014 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır ötesinden gelen mermiyle vurularak şehit olan Şehit Er Taner Kaya'nın 5 yaşındaki yeğeni Rüzgar, Babalar Günü'nde amcasının kabrini ziyaret etti. Küçük Rüzgar, amcasının mezar taşını ve yanında bulunan bayrağı defalarca öperek başına koydu. Rüzgar'ın bu hareketi, duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu.

"Her gün geliyoruz buraya"

2014 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şehit olan Şehit Er Taner Kaya'nın ağabeyi Metin Kaya ise şehit kardeşinin kabrine her gün geldiklerini söyledi. Babasının da Güneydoğu'da gazi olduğunu söyleyen Kaya, "Her gün geliyoruz buraya; bugün de Babalar Günü vesilesiyle geldik. Bir yandan babamın adına da geldim buraya, kendisi şu an Mardin'de. Babam da daha önce Güneydoğu'da gazi olmuştu. 1992 yılında Güneydoğu'da babamın mayın patlamasında yaralanmıştı. Kardeşim de 2014 yılında Hatay Yayladağı'nda şehit oldu. Buraya geldiği zaman insanın duygusu, düşünceleri çok farklı oluyor. Kardeşim burada yatıyor. Bir yandan Allah kimseye yaşatmasın diyorum; bir yandan da gurur vesilesi. Allah herkese böyle ölmek nasip etsin diyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Babalar Günü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 06:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Babalar Günü'nde şehit amcasının kabrinde bulunan bayrağı öptü - Son Dakika

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