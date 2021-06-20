Babalar Günü'nde Şehit Babalarına Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Babalar Günü dolayısıyla kurtuluş mücadelemizden bugüne bağımsızlığı, hürriyeti ve aziz vatanın bekası uğruna can veren kahraman şehitlerimizin kıymetli babalarını ve ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerini ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abdurrahman Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet "Babalar Günü" dolayısıyla ilk olarak 1995 yılında Van'ın Erciş ilçesi 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığında görev yaparken silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Cem Özgül'ün babası Mehmet Özgül'ü ziyaret etti.

Vali Çuhadar, Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Cem Özgül'ün babası Mehmet Özgül'e çiçek takdim ederek bir süre sohbet edip babalar gününü kutladı.

Vali Mahmut Çuhadar beraberindeki heyetle daha sonra 27 Mayıs 2005 tarihinde Diyarbakır Lice'de vatani görevini yaparken askeri aracın mayına basması sonucu şehit olan Jandarma Er Doğan Yarlıgaş'ın ailesini ziyaret ederek şehidin babası Mahmut Yarlıgaş'ın Babalar Gününü kutladı.

Heyet daha sonra TCG Sivrihisar Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken 11 Eylül 2000 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Ali Arğun'un ailesini ziyaret etti.

Buradaki ziyaretin ardından il protokolü, Ağrı 5'inci Hudut Alayı 3. Tabur Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken 26 Şubat 2001 tarihinde nöbet dönüşü esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Er Sabri Bayır'ın babası Süleyman Bayır ve ailesini ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki heyet şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaret programının son bölümünde 12 Eylül 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından atılan roketin tanka isabet etmesi sonucu şehit olan Tank Uzman Çavuş Akif Güleş'in babası Bayram Güleş ve ailesini merkeze bağlı Doyran Köyündeki evinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde şehit babaları ile sohbet ederek çiçek takdim eden Vali Mahmut Çuhadar, kahraman şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan babalarının "Babalar Gününü" kutladı.

Şehitlerin kardeş ve akraba çocuklarıyla da yakından ilgilenerek kucağına alan Vali Çuhadar, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehitlerimizin vatan uğruna yaptığı fedakarlığı asla unutmayacaklarını vurgulayan Vali Mahmut Çuhadar, "Ciğerparelerinin ardından "Vatan Sağolsun" diyen babalarımız, şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları aziz vatan topraklarının teminatıdır. Bütün milletimiz adına, bu onurlu rütbeyi kıyamete kadar taşıyacak olan şehitlerimizi, anne-baba ve ailelerinin huzurunda saygı ve minnetle anıyorum. 'Şehit olursam ağlama anne' diyen evlatlar yetiştiren, evladını kaybettiğinde 'Vatan Sağ olsun' diyebilen bütün anne-babalarımızın ellerinden öpüyorum. Bizler bugün bu vatan üzerinde özgürce yaşayabiliyorsak, bayrağımızı dalgalandırabiliyorsak bunu şehitlere ve onları yetiştiren analara ve babalara borçluyuz. Babalar Gününde ciğerparesini koklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı şehit annelerimizi ve babalarını ziyaret ederek onların nazarında tüm babalarımızın 'Babalar Günü'nü kutlamak istedik. Şehit babalarımızın bizleri de evladı olarak kabul etmelerini istiyoruz. Bu vatan ve bayrak için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Devlet olarak her daim şehit yakınlarımızın yanı başında olacağız. Bu vesile ile bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babalarımız başta olmak üzere, tüm babaların 'Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, vatan için şehit düşen kahramanlarımızı ve gazilerimizi biz kez daha, saygı ve minnetle anıyor, kıymetli ailelerine de başsağlığı ve sabırlar diliyorum "dedi.