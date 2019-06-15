Son Dakika Haberleri: Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti
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Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti

1 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde şehit babaları, Babalar Günü dolayısıyla vatan ve millet için canlarını feda eden çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.

Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti, System.String[]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde şehit babaları, Babalar Günü dolayısıyla vatan ve millet için canlarını feda eden çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.

İncirliova Belediyesi'nin evlerinden aldırdığı şehit babaları, asri mezarlıktaki şehitlikte bir araya geldi.
Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın katıldığı ziyarette şehit baba ve anneleri, oğullarının kabrini ziyaret ederek dua etti.
Mezarlıkta şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Belediye Başkanı Aytekin Kaya, şehitlerin çoğunun arkadaşları olduğunu belirterek, "Çok üzüntülüyüm ama şehit babalarının da hatırlandıklarını bilmelerini istedim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Aydın, İncirliova, Babalar Günü, Güncel
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