Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı

20.06.2022 01:37
Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı

KARAMAN'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yü (26) tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı.

KARAMAN'da Halit Ö.  'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yü (26) tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı.

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana geldi. Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret: O bana gelemedi, ben ona geldim Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret: O bana gelemedi, ben ona geldim Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:35 Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti
21:33 İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
21:31 Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 01:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement