Babalar Günü'nde tercih 'akıllı telefondan' yana oldu - Son Dakika

Babalar Günü'nde tercih 'akıllı telefondan' yana oldu

Geçen hafta sonu kutlanan Babalar Günü'ne dair teknoloji alışverişi verileri Teknosa tarafından açıklandı.

Babalar Günü'nde tercih 'akıllı telefondan' yana oldu, System.String[]

Geçen hafta sonu kutlanan Babalar Günü'ne dair teknoloji alışverişi verileri Teknosa tarafından açıklandı. Bu yıl en çok tercih edilen Babalar Günü hediye sıralamasında akıllı telefonlar öne çıkarken, toplam satışlarda ise bir önceki yıla yüzde 71 büyüme yaşandı.

Teknosa'nın 'Babalar Günü' alışveriş verilerine göre bu yıl babalara hediye tercihlerinde teknoloji ürünlerine ilgi rekor seviyeye ulaştı. Mağazalar ve online kanallar toplamında satışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 71'lik artış gösterdi. Pandemi sürecinde artan teknoloji ihtiyaçları için online alışverişe yönelen tüketiciler, Babalar Günü sürecinde de teknosa.com'u tercih etti ve sitede 4 kattan fazla ürün satıldı.

Babalar Günü dönemindeki teknoloji alışverişlerinde en çok tercih edilen hediye yine akıllı telefonlar olurken; notebooklar, LCD televizyonlar, saç ve sakal kesme makineleri, akıllı saatler, tabletler ve gaming ürünleri de çok satan hediyeler arasındaki yerini aldı. Teknoloji alışverişlerinde dönemsel sepet ortalaması ise geçen yıla göre 2 kat arttı.


Babalar Günü, Teknosa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Babalar Günü'nde tercih 'akıllı telefondan' yana oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım         
10:18
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı         
10:12
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı         
10:00
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı         
09:52
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı         
09:51
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor         
09:44
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor         
09:35
1 ton 90 kiloluk 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor         
09:32
Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı Naz Mila, hayranlarını kızdırdı Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı Naz Mila, hayranlarını kızdırdı         
09:32
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada         
09:17
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı         
09:14
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
09:07
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor         
09:06
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor         
09:02
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu         
08:47
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı         
08:44
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi         
08:31
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı         
08:28
Namaz kılarken bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı anladı Namaz kılarken bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı anladı         
08:23
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor         
08:14
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış         
08:09
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
07:55
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok         
07:47
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı         
07:42
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var         
07:34
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor         
07:26
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu         
07:25
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü         
04:38
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim         
02:53
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi         
01:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 10:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babalar Günü'nde tercih 'akıllı telefondan' yana oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei