Son Dakika Haberleri: "Babalar Günü'nden markalarımızın cirolarına 200-250 milyon TL katkı bekliyoruz"
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"Babalar Günü'nden markalarımızın cirolarına 200-250 milyon TL katkı bekliyoruz"

1 saat önce

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Babalar Günü'nün markalarımızın cirolarına 200-250 milyon TL katkı yapmasını bekliyoruz.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, " Babalar Günü'nün markalarımızın cirolarına 200-250 milyon TL katkı yapmasını bekliyoruz. Babalar Günü için alışveriş başlamakla birlikte asıl hareketliliğin bugün ve hafta sonu olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
BMD Başkanı Öncel, yaptığı yazılı açıklama ile sektörün yaklaşan Babalar Günü beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Markaların, özel günlerde özel kampanyalar ve fırsatlar sunduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:
"Babalar Günü için de hazırlıklarımızı günler önceden tamamladık. Hemen her kategoride babalara özel kampanyalı fırsat ürünlerimiz var. 16 Haziran'daki Babalar Günü için alışveriş başlamakla birlikte asıl hareketliliğin bugün ve hafta sonu olmasını bekliyoruz. Anneler Günü ile karşılaştırdığımızda Babalar Günü'nün perakende cirolarına daha düşük bir etkisi olduğunu önceki yıllardaki gözlemlerimizden ve deneyimlerimizden biliyoruz. Biz cuma ve hafta sonunu içine alan üç günde özellikle hazır giyim ve aksesuar başta olmak üzere bazı kategorilerde yüzde 30 civarında bir artış bekliyoruz. BMD üyesi markalarımızın genelinde ise ortalama yüzde 10-15 ciro artışı ile 200-250 milyon TL'lik bir ciro artışı öngörüyoruz."
Öncel, Babalar Günü'nde hediye olarak en çok gömlek tercih edildiğini, yanı sıra kravat, kalem, parfüm, telefon ve aksesuarın tercih edilen diğer ürünler arasında olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Babalar Günü, Ekonomi
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