Babalar Günü'ne doğru - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tutulmaz, mesajında, toplumsal yaşantıda zorda ve darda kalındığında çocuklarının elimizden tutan, sonsuz sevgi, güven, güç ve destek veren, yaşamı boyunca kol kanat geren, ailenin temel direği, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulunan babaların en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Tutulmaz, mesajında, şunları kaydetti:

"Hayatımıza değer ve anlam katan, her daim üzerimize titreyen, koruyan kollayan, hüzün ve sevincimizi bizlerle yaşayan, bizlerle paylaşan, istikbalimizi şekillendiren, doğru yolu gösteren, ışık ve ilham kaynağımız, fedakarlık, karşılıksız sevgi ve sabır timsali babalarımıza çok şey borçluyuz. Annelerimizi, babalarımızı ve büyüklerimizi bir gün değil her gün hatırlamalı sevgi ve saygıyla yaklaşmalı, her zaman yanlarında olmalıyız. Bu anlamlı günde babasız yaşamlarını sürdüren yetimlerimize sahip çıkılmasının onlara babalarının eksikliğinin hissettirilmemesinin, şefkatle yaklaşılmasının ve yüzlerinin gülmesinin sağlanmasının önemine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta büyük bir fedakarlık ve emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler diliyorum."