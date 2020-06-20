Babalar Günü'ne doğru - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canbolat mesajında, toplumumun en önemli özelliklerinden birisinin güçlü aile yapısı olduğunu belirtti.

Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının, toplumumun temel yapı taşını oluşturduğunu ifade eden Canbolat, şunları kaydetti:

"Bir insanın hayattaki en önemli kazanımlarından biri olan babalık ise bu güçlü yapının temel direğidir. Baba demek güven, güç demektir. Baba demek sevgi, emek demektir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini bizlere veren babalarımız, sonsuz sevgi ve gayretleriyle, geleceğimize uzanan yolda bizlere rehberlik eden ilk öğreticilerimizdendir. Onlar bizim, yanındayken kendimizi güvende hissettiğimiz en büyük kahramanlarımız, gölgelerine sığındığımız ulu çınarlarımızdır."

Canbolat, başta aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerin babaları olmak üzere, tüm babaların bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.