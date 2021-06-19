Babalar Günü'ne doğru - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, onların mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babaların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirtti.

Babaların karşılıksız sevgi ve fedakarlığın timsali olduğunu belirten Zorluoğlu, "Bizi biz yapan değerlerin başında güçlü aile yapısı gelmektedir ve ailelerin temel direği olarak görülen babalar adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı gibi kavramların kuşaktan kuşağa aktarılmasında da belirleyici bir rol üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcayan babaların gönlünün her zaman hoş tutulmasının, vefa duygusunun da bir gereği olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Ben de kendi adıma, daha çocuk yaşlarda babamdan öğrendiğim insanlara sevgi ve saygı göstermek, dürüstlük, çalışkanlık, vatana, millete bağlılık gibi değerleri hayatının her anında özümsemiş biri olarak çocuklarıma da aynı değerleri aktarabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatı boyunca maddi manevi tüm imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş babalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."