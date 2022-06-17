Babalar Günü'ne doğru - Son Dakika
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Babalar Günü'ne doğru

17.06.2022 16:24
Babalar Günü'ne doğru

Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Babalar Günü mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Babalar Günü mesaj yayımladı.

Vali Koç, mesajında, babaların, çocuklarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirtti.

Babaların, çocukların en büyük kahramanı olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Vatanımız için çocuklarını şehit veren babalarımız bilmeli ki ülkemizin bütün vatansever evlatları sizlere birer evlat olarak sarılmaya hazırdır. Evlatlarımızın hepsi, ülkemizin istiklali ve istikbali için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize ve onların kıymetli ailelerine ömür boyu minnet duyacaktır. Başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın gününü kutluyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de evlatları için her türlü fedakarlığa katlanan babaların haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini anlatarak, "Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, binbir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını aziz vatanımızın bekası için feda eden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların gününü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise hayatları boyunca kendi mutluluğunu ailesinin mutluluğu olarak gören babaların yerinin doldurulamayacak kadar değerli olduğunu vurguladı.

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Başkan Tahmazoğlu Babalar Gününü kutladı. Başkan Tahmazoğlu Babalar Gününü kutladı.
Kaynak: AA

Emrah Özdemir, Babalar Günü, Hasan Uslu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babalar Günü'ne doğru - Son Dakika

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