Babalar Günü'ne özel hediyeler dağıtıldı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla ilçenin birçok yerinde kupa, maske ve Beşiktaş'ın kent kültürünü anlatan B+ dergisi dağıttı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve tüm babaların babalar gününü kutladı.

Tüm dünyada her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu sene başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde kutlanıyor. Babaları unutmayan Beşiktaş Belediyesi ilçenin pek noktasında babalara kupa, maske ve Beşiktaş'ın kent kültürünü yansıtan B+ dergisi dağıttı. Havanın da güzel olması nedeniyle başta Sanatçılar Parkı olmak üzere, Sporcular, Aykut Barka, Meyve Bahçesi ve Abbasağa Parkı gibi Beşiktaş'ın önemli noktalarında 21 Haziran Babalar Günü kutlandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da babalar günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akpolat, "Sorumluluk sahibi olmayı, evden başlayarak hayatın her alanında sorumlulukları paylaşmayı ve her ne olursa olsun doğruluktan şaşmamayı onlardan öğrendik. Başta babam Ali Akpolat olmak üzere, tüm fedakar babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.