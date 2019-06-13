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Babalar Günü'ne özel kampanya

3 saat önce

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi olan 39Burda AVM, Babalar Günü kampanyası ile ziyaretçilerini bekliyor.

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KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi olan 39Burda AVM, Babalar Günü kampanyası ile ziyaretçilerini bekliyor.

Kısa süre içerisinde İstanbul ve Trakya'yı Lüleburgaz'a çeken alışveriş merkezi babalar gününe özel kampanya düzenliyor. 14-15 ve 16 Haziran tarihlerinde aynı gün içinde 350 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçilerine babalar günü hediyesi olarak tavla oyunu kazanma fırsatı sunuluyor.

Stoklarla sınırlı kampanyaya her katılımcı bir kez katılım şansı yakalayabilecek. AVM Yönetimi saat 14.00'da başlayacak kampanyaya tüm Lüleburgazlı vatandaşları davet etti. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:09 Kaynak: İHA
Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Babalar Günü, Güncel
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