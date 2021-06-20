Babalar Günü'ne özel 'potanın kralı yarışması' düzenlendi - Son Dakika

Güngören Belediyesi'nin Babalar Günü'ne özel potanın kralı yarışmasını düzenledi. Çocuklar, babalarıyla hem basketbol oynadı hem de onlar için hediye çeki kazandı.

Etkinlikte çocuklar aileleriyle doyasıya vakit geçirdi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, yarışan aileleri ziyaret etti. Demir ile atış yarışı yapan çocuklar ise çeşitli hediyeler kazandı. Demir, "Çocuklarımızın bu anlamlı günde mutluluklarını paylaşmak amacıyla yanlarında olmak istedim. Sayı yarışında dişli rakiplerim çıktı. En güzel günlerin onların olması dileği ile tüm babaların babalar gününü kutlarım" dedi.

BABALARI İÇİN SAYI YARIŞINA GİRDİLER

Potanın kralı yarışında babaları için sayı yarışına giren çocuklar yaş gruplarına göre kategorilendirildikten sonra birinci olanlara hediye çekleri dağıtıldı. Programa katılan tüm babalar ve çocuklara da hediyeler takdim edildi.