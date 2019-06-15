Son Dakika Haberleri: Babalar Günü'nü unutmadılar
Son Dakika Güncel Haber

Babalar Günü'nü unutmadılar

4 saat önce

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı "İyilik Atölyesi" gönüllüleri yaptıkları el emeği ürünleri Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi'nde yaşayan babalara hediye ettiler.

Babalar Günü'nü unutmadılar, System.String[]

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında gönüllü kadınların oluşturduğu "İyilik Atölyesi" gönüllüleri Babalar Günü'nü unutmadı. Karabağlar'da bulunan Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi'ni ziyaret ederek burada kalan babalara ve diğer sakinlerine el emeği ürünler hediye ettiler.

Karabağlar Belediyesi Başkanvekili Servinaz Ömür, Dr Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı Müdürü Hülya Bilgin ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Pelin Erda'nın da katıldığı ziyarette dinlenme evi sakinlerinin Babalar Günü'nü kutlayan Servinaz Ömür, ayrıca Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun da selamlarını iletti.

Konuşmaların ardından dinleme evi sakinleri şiirler, şarkılar okuyarak bu özel güne ayrı bir renk kattı.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:48 Kaynak: Bültenler
Babalar Günü, Karabağlar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:43:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babalar Günü'nü unutmadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]