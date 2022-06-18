Babalar Günü öncesi öğrencilerden anlamlı davranış

AVCILAR'da bulunan İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü öğrencileri, yaşlı ve kimsesizlere evde tıraş ve kişisel bakım yaparken aynı zamanda 'Babalar Günü'nü kutladı.

Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim'e bağlı lisenin müdürü Celal Durmuş, 'Meslek Liseleri İyilikte Yarışıyor' projesi kapsamında muhtarlığın belirlediği yaşamlarını tek başlarına sürdürmek zorunda kalan yaşlılara evlerinde hizmet verdiklerini söyledi. Durmuş, Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü öğretmen ve öğrencilerin evlere giderek yaşlıların hal ve hatırlarını sorduklarını aynı zamanda kişisel bakımlarını yaptıklarını belirtti. Durmuş, "Aynı zamanda yaşlılarımızın nezdinde bütün babaların Babalar Günü'nü de kutlamış olduk" dedi. Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi bölümü Alan şefi Gaye Öztürk, öğrencilerinin okulu bitirdiklerinde huzurevi, bakımevi ve hastanelerde 'Destek elemanı' olarak görev yaptıklarını anlatırken, "Öğrencilerimizle evlere giderken bakıma muhtaç yaşlılarımızın kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda gençlerimiz saha deneyimi kazanmış oluyor" dedi.

Öğrencilerden Jiyan Tufan, "Meslek Liseleri İyilikte Yarışıyor' projesi kapsamında Hasan dedeyi tıraş ettim" dedi.

Bölüm öğretmeni Aynur Çan da, özellikle diyabet hastalarının el ve ayak bakımlarının çok önemli olduğunu, herhangi bir yara durumuna karşı dikkatli olunması gerektiğini ekledi.