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Babalar Günü Satranç Turnuvasının kazananları belli oldu

25 dakika önce

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi tarafından Babalar Günü dolayısıyla ilk kez gerçekleştirilen ve büyük bir ilginin olduğu Satranç Turnuvasının kazananları belli oldu.

Babalar Günü Satranç Turnuvasının kazananları belli oldu, System.String[]
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi tarafından Babalar Günü dolayısıyla ilk kez gerçekleştirilen ve büyük bir ilginin olduğu Satranç Turnuvasının kazananları belli oldu.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde Babalar Günü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. "Babalar Günü Hızlı Satranç Turnuvası" Manisalılardan büyük ilgi gördü. İki kategoride düzenlenen turnuva 6 tur üzerinden, 15 dakika + 5 saniye eklemeli tempoda yapıldı.

Turnuva sonucunda 12 Yaş Altı Kategorisinde birinci olan Ceyhan Mert tablet, kupa ve madalya, ikinci olan Erten Kerem 500 TL hediye çeki ve madalya üçüncü olan Beren Balcı ise 250 TL hediye çeki ve madalya kazandı. Turnuvanın Açık Kategorisinde ise Birinci olan Metin Çakıroğlu tablet, kupa ve madalya, ikinci olan Bora Çelik 500 TL hediye çeki ve madalya, üçüncü olan Enes Kaya ise 250 TL hediye çeki ve madalya kazandı. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri turnuvanın sonunda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Forum Magnesia yetkilileri ilk kez düzenledikleri satranç turnuvasının gördüğü yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını ve turnuvayı geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Manisa, Babalar Günü, Güncel
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