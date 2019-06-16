Son Dakika Haberleri: Babalar günü ve karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüştü
Son Dakika Güncel Haber

Babalar günü ve karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüştü

1 saat önce

Forum Trabzon'da karne ve babalar günü etkinliği eğlenceye dönüştü.

Babalar günü ve karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüştü, System.String[]
Forum Trabzon'da karne ve babalar günü etkinliği eğlenceye dönüştü.

Her yaştan ziyaretçinin keyifle oynadığı VR gözlük ile "Kafa Topu" ve hayallere taşıyan "Green Box" etkinlikleri Forum Trabzon'da ziyaretçi akınına uğradı. 15-16 Haziran'da aynı gün içerisinde en fazla 3 fişte 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler danışma masasına başvurarak, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra VR gözlük ile "Kafa Topu" heyecanını yaşadı. Yarışmalarda en yüksek skoru alan ziyaretçilere futbol topu hediye edildi.

Etkinlikte katılımcıların yeşil perde önünde çektirdikleri fotoğrafları bilgisayar ortamında istedikleri bir manzaraya aktarıp, özel çerçevesinde saklayacakları Green Box teknolojisi de ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:46 Kaynak: İHA
Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrem Derici'den valeye verdiği bahşişin para üstünü isteyen Murat Boz'a gönderme: Allah biliyor Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda 28 kadın gözaltına alındı Ali Koç'un Fenerbahçe'ye hibe ettiği rakam ortaya çıktı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:16:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babalar günü ve karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]