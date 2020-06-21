Babalar gününde cüzdanının bulunmasına değil, babasının fotoğrafının bulunmasına sevindi - Son Dakika

Maltepe'de bir kişi minibüste düşürdüğü cüzdanının değil, babasının fotoğrafının bulunmasına sevindi.



Hüseyin Demir adlı şahıs, minibüste cüzdanını düşürdü. Babalar gününde cüzdanı bulunan Hüseyin Demir cüzdanının bulunmasına değil içerisinde babasına ait olan vesikalık fotoğrafın bulunmasına sevindi.



Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Demir Suadiye'den Maltepe'ye gelirken minibüste içerisinde bin TL olan cüzdanını düşürdü. Kaybolan cüzdanına nasıl ulaşabilirim diye başka bir minibüs şoförüne sordu. Şoför WhatsApp hattından ulaşabileceğini belirterek, WhatsApp üzerinden Minibüsçüler Derneğine mesaj attı daha sonra dernek Hüseyin Demir'e ulaşarak cüzdanın ona ait olup olmadığını teyit etti. Dernek yetkilileri cüzdan içerisinde olan bir miktar parayı ve kartları Hüseyin Demir'e teslim etti. Cüzdanına kavuşan Demir parasının bulunduğuna değil 6 ay önce kaybettiği babasının vesikalık fotoğrafının bulunmasına sevindi ve duygusal anlar yaşandı.



Cüzdanı bulunan Hüseyin Demir, "Minibüsten indikten sonra eve vardığımda farkına vardım. İlk aklıma gelen dolmuş oldu. Dolmuşçu arkadaşlarla irtibata geçtim bana whatsapp numarasını söylediler. Whatsapp üzerinden ulaştık. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular ve dediğim gibi 24 dolmadan en kısa sürede bana bu güzel haber verdiler. Benim için şu kimlikten şu paradan ziyade rahmetli babamın, canımdan çok sevdiğim babamın fotoğrafı çok önemliydi. Babamın tek fotoğrafı başka yok, Dolmuşçu arkadaşlara çok teşekkür ederim. İnsanlık ölmemiş daha hala insanlık varmış" diye konuştu.



Dernek sayesinde bulduk



Minibüs şöförü Abbas Aksu, "Seyir halindeyken arkada bulunan yolcuları alırken arka tarafta oturan bir yolcu bana bir cüzdan uzattı. Cüzdanı alıp baktım ve yanıma getirdim. Derneğe teslim ettim sağ olsun dernek sayesinde sahibini bulduk" diye konuştu. - İSTANBUL