BABALAR GÜNÜNDE ŞEHİT BABASININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, şehit polis Ferhat Avcı'nın oğlu 11 yaşındaki Mustafa Avcı, babalar gününde şehit babasının mezarını ziyaret etti.

Şanlıurfanın Akçakale İlçesinde, 2013 yılında Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Ferhat Avcı'nın oğlu Mustafa Avcı, Babalar Günü'nde şehitliği ziyaret etti.Ş ehit babasının kabrine çiçek bırakıp dua eden Avcı, "Babam şehit olduğunda ben 3 yaşındaydım. Babamın mezarını Babalar Gününde ziyaret ederek duamızı yaptım" dedi.