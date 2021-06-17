Evimizin direği ve yüreğimizin sesi dediğimizde hemen onlar gelir aklımıza. Babamız …
Babalar günü haftasında #Çatalca'mızda babalar gününe özel hatıra fotoğraflarınız için, fotoğraf köşeleri hazırladık. Keyifli babalar günü fotoğraflarınızı görmek hepimizi mutlu edecektir.
Babalar gününe özel hatıra fotoğrafları çekim alanlarımız; Cumhuriyet Meydanı, İsmail İp Yaşam Alanı, Kiptaş Marketler Önü, Verem Savaş Dispanseri Yanı, Manisa Bayırı Roman Derneği Yanı ve Cem Kara Yaşam Vadisi mevkii seyir terası.
#BirlikteÇatalcayız
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Babalar Gününe Özel Fotoğraf Köşelerimiz Sizleri Bekliyor - Son Dakika