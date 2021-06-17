Babalar Gününe Özel Fotoğraf Köşelerimiz Sizleri Bekliyor

Evimizin direği ve yüreğimizin sesi dediğimizde hemen onlar gelir aklımıza. Babamız .

Evimizin direği ve yüreğimizin sesi dediğimizde hemen onlar gelir aklımıza. Babamız … Babalar günü haftasında #Çatalca'mızda babalar gününe özel hatıra fotoğraflarınız için, fotoğraf köşeleri hazırladık. Keyifli babalar günü fotoğraflarınızı görmek hepimizi mutlu edecektir. Babalar gününe özel hatıra fotoğrafları çekim alanlarımız; Cumhuriyet Meydanı, İsmail İp Yaşam Alanı, Kiptaş Marketler Önü, Verem Savaş Dispanseri Yanı, Manisa Bayırı Roman Derneği Yanı ve Cem Kara Yaşam Vadisi mevkii seyir terası. #BirlikteÇatalcayız

Toplum, Son Dakika Kaynak: Habermetre Son Dakika › Toplum › Babalar Gününe Özel Fotoğraf Köşelerimiz Sizleri Bekliyor - Son Dakika

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