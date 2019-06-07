Son Dakika Haberleri: Babalar ve çocuklar bu yıl Babalar Günü'nü yarışarak kutlayacak
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Babalar ve çocuklar bu yıl Babalar Günü'nü yarışarak kutlayacak

1 saat önce

Bu yıl karne sevinci ile aynı döneme denk geldiği Babalar Günü'nde LEGO sever babalar ve çocuklarına sürpriz ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Babalar ve çocuklar bu yıl Babalar Günü'nü yarışarak kutlayacak, System.String[]
Bu yıl karne sevinci ile aynı döneme denk geldiği Babalar Günü'nde LEGO sever babalar ve çocuklarına sürpriz ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Bu yıl karne sevinci ile aynı döneme denk geldiği Babalar Günü'nde LEGO sever babalar ve çocuklarına sürpriz ödüllü yarışmalar düzenlenecek. Bayrampaşa bir AVM'de düzenlenecek LEGO sever minikler ve babaları için farklı etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerde babalar ve minikler LEGO yapım atölyesinde üreticiliklerini birlikte sınayacak. Bir diğer etkinlikte ise babalar ve çocuklar, LEGO parçalarından kendi araçlarını tasarlayarak LEGO Yarışçıları alanında yarıştıracak.

Başka bir etkinlikte ise prensesi kurtarmak etkinliği düzenlenecek. Yarışta ilk üçe girme başarısı gösteren ekipleri LEGO'dan sürpriz hediyeler kazanacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
Bayrampaşa, Babalar Günü, Ekonomi
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