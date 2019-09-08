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Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluştu

1 saat önce

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından, 81 ilde Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor etkinliği düzenlendi.

Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluştu, System.String[]

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından, 81 ilde Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor etkinliği düzenlendi.


Kayseri'de Hacı Kılıç Camii'nde düzenlenen Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor etkinliğine bir çok kişi çocukları ile birlikte katıldı. Kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesi, büyüklerin küçüklere örnek olması, camilerde çocuk cıvıltısının duyulması, gelenek ve İslam inancının yeni nesillere aktarılmasının amaçlandığı etkinlik ile ilgili olarak bilgi veren Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Av.Fevzi Konaç;" Gençliğin her geçen gün sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar, sanal oyun ortamları ve sosyal medya üçgeninde büyük imtihan yaşadığı bir dönemde, hepimizi kaygılandıran bu gidişe dur demenin sadece konuşmak ve eleştirmekle olmayacağını, bir şeyler yapmanın gerekli olduğunu söylemek istiyorum. "Gençlik bizim geleceğimiz, geleceğimizi imar etmenin yolu Ahlak ve Maneviyatı önceliğimiz yapmaktan geçiyor. Biz kadim medeniyetimizde ne zaman sıçrama yaşamışsak, o dönemin en etkin faktörü camiler ve toplumu diri tutan cami merkezli gelişmeler ve çalışmalar olmuştur. Biz tüm kurumlarımızla birlikte, unutulan bu geleneği yeniden hatırlatmak ve adeta ateşlemek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
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