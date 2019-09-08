Son Dakika Haberleri: Babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu
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Babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu

1 saat önce

Siirt'te "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" programı düzenlendi.

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Siirt'te "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" programı düzenlendi.


Cihannüma Derneğinin Diyanet İşleri Başkanlığıyla Ensar Camisi'nde düzenlediği programa çocuk sayıda baba çocuklarıyla sabah namazına geldi.

Cami İmam Hatibi Ramazan Toprak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahinin ardından sabah namazı kılındı. Cami içindeki Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını anlatan Kutsal Emanetler Fotoğraf Sergisi gezildi ve Sakal-ı Şerif ziyaret edildi.


Cihannüma Derneği Güneydoğu Bölge Koordinatörü Fatih Sevgili, etkinlikte babaların çocuklarıyla camiye ilgi gösterdiğini aktardı.


Kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesi büyüklerin küçüklere örnek olunması camilerde çocuk cıvıltılarının artması amacıyla böyle bir etkinlik tertiplendiğini belirten Sevgili, şunları kaydetti:


"Okullara bir gün kala Türkiye geneli yapılan etkinlikte babalar çocuklarının, çocuklar da babalarının elinden tutarak camilere geldi. Evliyalar diyarı Siirt'imizde de güzel bir tablo yaşandı. Çocuklarımızın neşesi ve cıvıltılar camilerimizi doldurdu. Biz istiyoruz ki sabah namazının manevi atmosferini çocuklarımız ve gençlerimiz yaşasın. Gençler geleceğimizdir, çocuk ve gençlerimizin geleceğini imar etmenin yolu ahlak ve maneviyattan geçiyor."

Sabah, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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