Babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu

Yeni Cami'de Cihannüma Derneğinin düzenlediği, "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.



Cihannüma Derneğinin "81 ilde Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği Yeni Camide düzenlendi. Sabah namazı ile başlayan etkinliğe Vali Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Diyanet İşleri Başkanlığı Danışmanı Ahmet Beleda, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Cihannuma Derneği Malatya Şube Başkanı Erhan Berk'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katılırken, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın namaz sonrası verdiği vaazın ardından katılımcılara Battalgazi Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı.



Etkinliğinde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesi, büyüklerin örnek alınması ve küçüklere örnek olunması adına bugün 81 ilimizde "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi. Bizler için Edep, ahlak, büyüklere saygı ve sevgi, sadakat en önemli değerlerimizdir. Çocuklarımızın saygı ve sevgiyi bilmesi lazım. Saygı ve sevgi, büyüklerle küçükler arasındaki en önemli bağdır. Bu değerlerimizi çocuklarımıza öğretmeliyiz. Kuşaklar arasındaki bağı kuvvetlendirip, aile içi ve sosyal iletişimi artırarak, camilerimizi hayatımızın merkezi haline getirmeliyiz. Çocuklarımıza öğretmek istediğimiz adabı camilerde öğreteceğiz. Evlatlarımız camiyle buluştukları vakit, cami evlatlarımızla buluştuğu vakit, geleceğimizden emin oluruz." şeklinde konuştu.



Programın ardından Başkan Güder, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. - MALATYA