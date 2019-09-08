Son Dakika Haberleri: "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor"
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"Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor"

27 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımızı iffetli, ahlaklı yetiştirmeliyiz.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımızı iffetli, ahlaklı yetiştirmeliyiz. Edep, ahlak, büyüklere saygı ve sevgi, sadakat en önemli değerlerimizdir. Bu değerlerimizi çocuklarımıza öğretmeliyiz." dedi.

Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi'nde, Cihannüma Derneğinin Diyanet İşleri Başkanlığıyla düzenlediği, "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliğinde namaz kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan 4-6 yaş grubu Kuran-ı Kerim kurslarında 200 bine yakın çocuğun aynı zamanda tarih dersi de aldığını anlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Amellerin en güzeli namazdır. Yüce Allah'ın rızasına en uygun olan manzaralardan birisini yaşıyoruz şu anda. Çünkü kul olarak bizim en önemli vazifelerimizden birisi Allah için rüku ve secde etmek. Zaten yaratılış amacımız da bu değil mi? Çocuklarımıza öğreteceğimiz en önemli şeylerden birisi de dünyada yapmış olduğumuz her şeyin mutlaka karşımıza hesap vereceğimiz ahirette çıkacağıdır. Çocuklarımızı iffetli, ahlaklı yetiştirmeliyiz. Edep, ahlak, büyüklere saygı ve sevgi, sadakat en önemli değerlerimizdir. Bu değerlerimizi çocuklarımıza öğretmeliyiz."

Ali Erbaş, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:38 Kaynak: AA
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