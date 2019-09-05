Son Dakika Haberleri: Babalar ve çocukları sabah namazında buluşacak
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Babalar ve çocukları sabah namazında buluşacak

3 saat önce

Kırşehir'de, babalar ve çocukları sabah namazı buluşmasında bir araya gelecek.

Babalar ve çocukları sabah namazında buluşacak, System.String[]

Kırşehir'de, babalar ve çocukları sabah namazı buluşmasında bir araya gelecek.

Cihannüma Derneği Kırşehir İl Başkanı Doç Dr Ali Güneş, yaptığı açıklamada, 81 ilde planlanan sabah namazı buluşmalarının Kırşehir'de 8 Eylül Pazar günü Ahi Evran Camisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Buluşmaya çok sayıda baba ve çocuklarının katılacağını ifade eden Güneş, etkinlikteki amacın kuşaklar arasındaki bağın güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Güneş, "Bu güzellik kaçmaz" sloganıyla gerçekleştirilecek sabah namazı buluşmasında büyüklerin örnek alınması ve küçüklere örnek olunmasının amaçlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İl Müftülüklerinin desteği ile düzenleyecekleri programda Kırşehir Ahi Evran Camisinde babalar ve çocuklar sabah namazında buluşacak. Çocuklar geleceğimizdir. Onlara rol model olmak için anne ve babalarımızın bir sorumluluğu olduğu düşüncesiyle böyle bir faaliyeti ilimizde de gerçekleştireceğiz. Kuşaklar arasındaki bağın güçlenmesi, büyüklerin örnek alınması, küçüklere örnek olunması düşüncesiyle her baba çocuğunun elinden tutsun ve birlikte camiye gelsin diyoruz."

Ali Güneş, Kırşehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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