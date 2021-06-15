Babalara "Huawei Watch GT 2 Pro" önerisi - Son Dakika

Babalar Günü için listenin üst sıralarında yer almaya aday hediye seçeneklerinden Huawei WATCH GT 2 Pro dayanıklı yüzeyi, yüzlerce farklı saat kadranı ve değiştirilebilir kayışları sayesinde, en zorlu koşullarda ve en şık ortamlarda kullanılabiliyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Babalar Günü yaklaşırken, hediye seçenekleri de farklı bir kulvarda birbirleri ile yarışıyor. Huawei'nin bu özel gün için önerisi ise WATCH GT 2 Pro oldu. Minimalist tasarımı ve sağlamlığı ile kullanıcıların daha fazlasını keşfetmesi için tasarlanan Huawei WATCH GT 2 Pro, dış mekan sporlarında bile çizilmeye karşı dayanıklı safir cam saat kadranına sahip . Saat gövdesi ise hafif ve sağlam titanyumdan üretildi. Böylece değerli babalarımız, en macera dolu gezilerde bile Huawei WATCH GT 2 Pro'yu güvenle yanlarına alabilecekler.

Huawei WATCH GT 2 Pro'nun 200'den fazla saat yüzü arasında tarzlarına uygun bir tane seçerek ve isterlerse kayışlarını herhangi bir saat kayışı ile değiştirerek en şık ortamlarda da kullanabiliyorlar. Bir adım daha ileri giderek Huawei Share OneHop Watch Face fonksiyonu ile kullanıcıların fotoğraf galerilerinden görüntüleri aktarmak için Huawei WATCH GT 2 Pro'larını akıllı telefonlarına dokundurarak saat yüzünü gerçekten kişiselleştirmelerine olanak tanıyor.

Huawei WATCH GT 2 Pro, 100'den fazla egzersiz modu sunuyor. Spor modları, güvenliği sağlamak için sesli hatırlatıcılarla ortalama eforu, kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu (Sp02) ve daha birçok parametreyi izliyor. Huawei WATCH GT 2 Pro'da, kullanıcısını motive etmek için rehberli bir hizmet sunan 10'dan fazla koşu kursu önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Huawei WATCH GT 2 Pro, babanızın saati kolundan hiç çıkarmasına gerek kalmaması için 2 haftaya varan pil ömrü sunuyor. 5 dakikalık hızlı şarj ile 10 saat daha kullanılabilen Huawei WATCH GT 2 Pro, aynı zamanda telefonların ters şarj özelliğiyle kendi şarj cihazına ihtiyaç duymadan da şarj olabiliyor.

Kan basıncı ve kalp atım hızının yanı sıra, oksijen satürasyonu, özellikle hastane muayenelerinde yapılan ilk ölçümlerden biri oluyor. SpO2, kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyelerini temsil eder. Sağlık yönetimi senaryolarında Huawei WATCH GT 2 Pro, 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor. Huawei WATCH GT 2 Pro önemli ölçüde geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri sunuyor. Yenilenen Huawei TruSeen 4.0+ nabız izleme teknolojisi, daha doğru okumalar sağlamak için 6'sı 1 arada LED lens ve safir arka cam ile bir araya geliyor. Huawei WATCH GT 2 Pro, herhangi bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi de destekliyor.