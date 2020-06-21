Babalara 'Maskeli' kahraman kutlaması - Son Dakika

Babalara 'Maskeli' kahraman kutlaması

Başakşehir Belediyesi, Babalar Günü'nde babalar için Bahçeşehir Gölet Parkı'nda sürpriz bir etkinlik düzenledi.

Babalara 'Maskeli' kahraman kutlaması, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, Babalar Günü'nde babalar için Bahçeşehir Gölet Parkı'nda sürpriz bir etkinlik düzenledi. Özel platform önünde eşi ve çocuklarıyla çekildikleri fotoğraf, maskeli kahramanlara basılı olarak hediye edildi.

Başakşehir'de Babalar Günü, Başakşehir Belediyesi'nin sürpriz etkinlikle kutlandı. Bahçeşehir Gölet Parkı'na gelen aileler, iki noktaya kurulan platformda fotoğraf çektirerek mutlu bir babalar günü geçirdi. Platformda beyaz zemin üzerinde kırmızı pelerin bulunan yere baba, yanına da ailenin diğer üyeleri geçti. "Maskeli kahramanım babam" yazılı platform önünde çekilen fotoğraflar, saniyeler içerisinde basılarak kalıcı bir muhafaza içerisinde ailelere hediye edildi.

"MASKELİ KAHRAMANIM BABAM"

Pazar günü olması nedeniyle parka gelen aileler platform önünden geçerken, onları fotoğraf çekmeye ikna eden ailenin minikleri oldu. Çocuklar, babalarının ellerinden tutarak platformun önüne getirdi. Çekilen fotoğraflar, hazırlanan hızlı baskı masasında kısa sürede basılarak babalara hediye edildi. Başakşehir Belediyesi'nin hazırladığı organizasyonla ailelere ömürlük bir hatıra kaldı. Bazı çocuklar, babalarına henüz Babalar Günü sürprizi yapamadıklarını, organizasyonla bu eksikliğin tamamlandığını söyledi.

BABABLAR GÜNÜ'NDE ÇOCUKLARA DA HEDİYE VERİLDİ

Babalar Günü organizasyonunda çocuklara da hediyeler verildi. Kız çocuklarına pembe, erkek çocuklarına mavi olmak üzere üzerinde Başakşehir Belediyesi'nin maskotları Başakcan, Süper Pati ve Dönüştör Fikri'nin resimlerinin bulunduğu boy ölçüm tablosu hediye edildi. Ailelerin bu mutlu gününde çocuklar da hediyelerini alarak en az babalar kadar mutluluk yaşadı.


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Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 05:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babalara 'Maskeli' kahraman kutlaması - Son Dakika

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