Son Dakika Haberleri: Babaları Başvurdu, Onlara Kısmet Oldu

Babaları Başvurdu, Onlara Kısmet Oldu

1 saat önce

Babaları başvurdu, onlara kısmet oldu Edirne'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldıEDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hasanpınar köyü mevkiinde yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi konutları için kura çekimi yapıldı.

Babaları başvurdu, onlara kısmet oldu
Edirne'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hasanpınar köyü mevkiinde yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi konutları için kura çekimi yapıldı. Bir aile ise, 6 ay önce vefat eden babaları sayesinde ev hakkı kazandı.
Uzunköprü ilçesine bağlı Hasanpınar köyü yolu mevkiinde inşaatı devam eden TOKİ'nin satışa hazır 60 konut projesi için Uzunköprü Atatürk Kültür Merkezi'nde, Uzunköprü 2. Noter'in de katılımıyla kura çekimi yapıldı. 38 adet konutun ise halen satışta olduğu bildirildi. Kura çekimine çocuklarıyla beraber gelen aileler, büyük heyecan yaşadı.
"Evimizi alıp memleketimize dönmek istiyoruz"
Kura çekimine katılan Hakan Serbest ve eşi Aylin Serbest, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşadıklarını ve artık kendi memleketleri olan Uzunköprü'ye dönmeyi arzu ettiklerini dile getirerek, "Çorlu'da fabrika da çalışıyoruz. Buraya geliyoruz kalacak yerimiz yok. İnşallah evimizi alıp ata toprağımıza dönmek istiyoruz" dedi.
"Babamızın sayesinde bir evimiz olacak inşallah"
Yapılan kura sonrası ev hakkı kazandıklarını dile getiren Nurgül Arda da 6 ay önce vefat eden kayınpederi için TOKİ'ye başvurduklarını ve babalarının sayesinde ev sahibi olduklarını ifade ederek, " İstanbul'da oturuyorum. Buraya babam bizim için yazıldı. Ama babam vefat ettiği için biz çekilişe geldik. Babamızın sayesinde bir evimiz olacak inşallah. İstanbul'da yaşıyoruz. Ama emekli olunca buraya geleceğiz" ifadelerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Edirne, Uzunköprü, Genel
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