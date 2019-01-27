Babaları Cinayete Kurban Gitti, Engelli Çocukları ile Ortada Kaldı
32 dakika önce
- Babaları cinayete kurban gitti engelli çocukları ile ortada kaldıİZMİR - İzmir'in Tire ilçesi Kızılcahavlu köyünde yaşanan aile dramı yürekleri burktu.
- Babaları cinayete kurban gitti engelli çocukları ile ortada kaldı
İZMİR - İzmir
'in Tire
ilçesi Kızılcahavlu köyünde yaşanan aile dramı yürekleri burktu. 2009 yılında cinayete kurban giden babalarının ardından babaannelerinin yanına sığınan aile, tam 10 yıldır yokluk içinde yaşam savaşı veriyor. Doğuştan iki engelli toplam üç çocuğu bulunan Hülya Beşirik 10 yıl önce eşini kaybettikten sonra kayın validesinin evine yerleşti. 530 TL maaşla üç çocuğu için saçını süpürge eden anne çocukların büyümesi ile birlikte işin içinden çıkamaz hale geldi. Arda ve İbrahim adında iki engelli çocuğu bulunan aile için geçtiğimiz ay kaymakamlık bir çocuk için bakım maaşı bağladı.
Küçük yaşta obezite hastalığına yakalanan Arda çaresizlik nedeni ile tedavi olamıyor. Bir kez İzmir Behçet Uz
Devlet Hastanesine giden Arda maddi imkan yetersizliğinden dolayı tedavi olamıyor. Gün geçtikçe şişmanlayan Arda için ailesi tedirgin oluyor. Çocukları ile zor günler geçirdiklerini söyleyen anne Hülya Beşirik "Eşim 10 yıl önce vefat etti. Bizim için zor günler başladı ikisi engelli olmak üzere üç çocuğum var köyde kayın validemlerde yaşıyoruz. Onlar büyüdükçe sorunlarımız artıyor. 530 TL maaşım var. Ne yapacağımı şaşırdım. Yetkililerden bir an önce yardım bekliyorum. Oğlum şuan 145 kilo ve daha 13 yaşında. Bir an önce tedavi olması gerekiyor. Devletimizden bizlere yardım eli uzatmasını istiyoruz" diye konuştu.
Abla üniversiteye hazırlanıyor
Tire Yardım ve Eğitim Gönüllüleri Derneğinin bursu ile lise eğitimini tamamlayan abla Lütfiye Beşirik bir yandan üniversite sınavlarına hazırlanırken bir yandan da çalışıp kardeşlerine bakmak istiyor. Uygun bir yerde iş bulup çalışmak istediğini söyleyen abla Beşirik'in tek derdi ise kardeşi Arda'nın tedavi olması.
"Yardım eli bekliyoruz"
Babaanne Şadiye Beşirik 10 yıldır yaşam mücadelesini verdiklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürüdürdü: "10 yıl önce oğlumu öldürdüler. Biz tam 10 yıldır yokluk içinde yaşıyoruz. Sağ olsun dernekten Funda Hocamız bizlere sahip çıktı ve torunuma burs vererek okuttular. Ancak gün geçtikçe torunlarım büyüdü ve masraflarımız arttı. Bir an önce devletimizden yardım eli bekliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:57 Kaynak: İHA
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