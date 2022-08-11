3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, ortadan kayboldu (2) - Son Dakika
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3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, ortadan kayboldu (2)

11.08.2022 13:59
3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, ortadan kayboldu (2)

BABALARI KABUL ETMEDİ, YURDA YERLEŞTİRİLDİLERAdana'da, anneleri Nurcan Kaymaz'ın (30) "Mersin'e gidiyorum.

BABALARI KABUL ETMEDİ, YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Adana'da, anneleri Nurcan Kaymaz'ın (30) " Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" diyerek kebapçıya bıraktığı 3 çocukla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Görevliler, 3 çocuğun babası Sabahattin Darende'ye (32) ulaştı. Baba Darende, çocuklarını teslim almak istemedi. Bunun üzerine yetkililer, 3 çocuğu da yurda yerleştirdi. Anne Nurcan Kaymaz'a ise hala ulaşılamadığı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, ortadan kayboldu (2) - Son Dakika

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