Adana 'da, anneleri Nurcan Kaymaz'ın (30) " Mersin 'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" diyerek kebapçıya bıraktığı 3 çocukla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Görevliler, 3 çocuğun babası Sabahattin Darende'ye (32) ulaştı. Baba Darende, çocuklarını teslim almak istemedi. Bunun üzerine yetkililer, 3 çocuğu da yurda yerleştirdi. Anne Nurcan Kaymaz'a ise hala ulaşılamadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, ortadan kayboldu (2) - Son Dakika

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