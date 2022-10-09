Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi

09.10.2022 12:23

- Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi Ankara'nın Altındağ ilçesinde babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi.

- Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi. Eşi Zuhal U.ile çocukları Tuğçe U.ve Yusuf U.bıçaklayarak öldürdükten sonra baba Mehmet U.'nun da kendisini asarak intihar ettiği belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan bir binada meydana geldi. İddialara göre, baba Mehmet U.(47), eşi Zuhal U.ve çocukları Tuğçe U.(12), Yusuf U.bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girerek tartışmaya başladı. Sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet U.'nun önce eşini ardından çocukları Tuğçe U.(12), Yusuf U.(9)'u bıçaklayarak öldürdüğünü sonrasında kendisini asarak intihar ettiğini belirledi. Mehmet U.'nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi - Son Dakika

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