Babaları tarafından rehin alınan 3 çocuk polisin çalışması ile kurtarıldı - Son Dakika

Babaları tarafından rehin alınan 3 çocuk polisin çalışması ile kurtarıldı

Diyarbakır'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Diyarbakır'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Babayı ikna etmeye çalışan polis ekipleri, çocukları babanın elinden çekip kurtardı.

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Olay, merkez Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., eşi ve 3 çocuğunun kaldığı evin önüne geldi. Eşi evin kapısını açmayınca Ş.K., sokakta oynayan çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, bıçakla rehin aldı. Çocuklarının rehin alındığını gören anne, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Şahsın elindeki bıçağı çocuklarının boğazına dayadığını gören polis ekipleri, Ş.K.'yı oyalayıp yanına yaklaştı. Ş.K.'nın dalgınlığından faydalanan polisler, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak 3 çocuğu babanın elinden kurtardı. Yaşanan kargaşa sırasından Ş.K. elindeki bıçakla kendini yaralarken, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Babaları tarafından rehin alınan 3 çocuk polisin çalışması ile kurtarıldı - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Musa Barış: Polis sevgiyle şefkatle karı kocayı barıştırmalı silah kötü birşey kanunla silah dünyanın her yerinde yasaklanmalı yerine dünyaya aşk mutluluk neşe dağıtılmalı ben müslüman polis asker mehmetçik seviyorum hepsini allah korusun marsta tatil yapmayı nasip etsin ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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