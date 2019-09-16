- Babalarını kaybettiler, dedeleri de artık yürüyemiyor

Savaşın mağduru yine çocuklar oldu

İDLİB - Suriye iç savaşının mağduru olan çocuklara her gün bir yenisi ekleniyor. İdlib'de yaşayan 3 çocuklu bir ailenin babaları hayatını kaybederken, dedeleri de artık yürüyemiyor ve konuşamıyor.

Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göç eden İdlibli aileler arasında her gün yeni bir aile dramı yaşanıyor. İdlib'den göç eden 3 çocuklu Mahmud ailesi, önce babalarının ölüm haberini alırken ardından da oturdukları eve düşen uçak nedeniyle dedeleri artık yürüyemiyor ve konuşamıyor. Oğlu Ahmed El Mahmud'un iç savaş nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden anne Meryem El Mahmud, eşi Mahmud El Hassan'ın da evlerine düşen uçak sonucu yürüyemediğini ve konuşamadığını söyledi. Anne Mahmud, "Güvenli bölgelere zor da olsa yeni göç edebildik. Eşim evimize düşen uçak nedeniyle artık yürüyemiyor ve konuşamıyor. 3 çocuk babası oğlum ise yakın zamanda hayatını kaybetti. Eşim de karnı yaralı konuşamıyor ve yürüyemiyor, sadece sıvı yemek tüketebiliyor, katı yemek yiyemiyor" dedi.

Öte yandan, Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göç eden İdliblilere, Türk Kızılayı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri erzak yardımında bulunuyor. Türk Kızılayı ve AFAD ekipleri, güvenli bölgelerde yaşayan İdliblilerin durumlarını tespit ederek, gıda yardımlarını gerçekleştiriyor.