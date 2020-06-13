Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu(3) - Son Dakika

Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu(3)

EŞİNİ ÖLDÜREN KOCANIN APARTMANA GİRİŞİ KAMERADABursa'da, tartıştığı eşi Serpil Karataş'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan ve Kütahya'da polis ekiplerince yakalanan Osman Cenk Karataş'ın cinayeti işlemeden önce eşinin yanına gittiği anlar, apartmanın güvenlik kamerası...

EŞİNİ ÖLDÜREN KOCANIN APARTMANA GİRİŞİ KAMERADA Bursa'da, tartıştığı eşi Serpil Karataş'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan ve Kütahya'da polis ekiplerince yakalanan Osman Cenk Karataş'ın cinayeti işlemeden önce eşinin yanına gittiği anlar, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 16 ACA 914 plakalı kırmızı renkli otomobille eşinin oturduğu apartmana gelen Osman Cenk Karataş'ın, araçtan indikten sonra binaya girdiği görülüyor. 13.30 sıralarında apartmana giren Karataş'ın yaklaşık 20 dakika sonra apartmandan çıkıp, hızla uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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