Babalarının Tabutuna Sarılıp Ağladılar
1 saat önce
Antalya'nın Aksu ilçesinde 20 gün önce kaybolan ve derede cesedi bulunan hurdacının cenazesini teslim alan çocukları, babalarının tabutuna sarılıp ağladı.
Antalya
'nın Aksu
ilçesinde 20 gün önce kaybolan ve derede cesedi bulunan hurdacının cenazesini teslim alan çocukları, babalarının tabutuna sarılıp ağladı.
Hacıaliler Mahallesi'ndeki derede çevredekilerin bulduğu hurdacı Allahverdi Arıbaş'ın (52) cenazesi, Antalya Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Babalarının tabutuna sarılan çocukları uzun süre gözyaşı döktü.
Babasının 20 gün önce esnaf arkadaşından 70 lira borç alarak ortadan kaybolduğunu belirten Mikail Arıbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamı bir türlü bulamadık. Alkol problemi vardı. Bulunduğu yere de daha önce bakmıştık ancak yoktu. Acımız büyük." diye konuştu.
Hacıaliler Mahallesi'ndeki derede bulunan cesedin, 20 gün önce kaybolan Allahverdi Arıbaş'a ait olduğu belirlenmişti. Arıbaş'ın, iki oğluyla Güzelyurt Mahallesi
'nde hurdacılık yaptığı öğrenilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:38 Kaynak: AA
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