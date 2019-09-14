Babalarının tedavi edilmesini istiyorlar

Bolu'da, 5 yıl önce serebrovasküler (inme) olayı nedeniyle yatağa bağımlı kalan Abdulkadir Tok'un (70) bakımını üstlenen kızları Nurgül ve Nursel Tok, babalarının tedavi edilmesini istiyor.

Bolu'da oturan Nurgül ve Nursel Tok kardeşler, 5 yıl önce eve geldiklerinde babaları Abdulkadir Tok'u yatakta hareketsiz halde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan Abdulkadir Tok'un serebrovasküler (inme) geçirdiği belirlendi. Tok, hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı kaldı. Yaşlı adamın kızları 5 yıl boyunca birçok ilde Abdulkadir Tok'un tedavi edilmesi için mücadele etti. Abdulkadir Tok için evlerindeki odası, hastane odası gibi dizayn edildi. Hastalığını yenmesi için gerekli olan birçok cihaz da alındı. Ancak yaşlı adamın yatağa bağımlı kalmasıyla birçok farklı hastalık da tetiklendi. Tok'un omurgasında kırıklar oluştu. Acı içinde yatan, yalnızca küçük tepkiler verebilen Tok'un kızları babalarını ameliyat edilerek tedavi edilmesini, yeniden eski sağlıklı günlere kavuşmasını bekliyor.

'BABAM GÖZLERİMİN İÇİNE BAKARAK ERİYOR'

Bugüne kadar gittikleri doktorların babasını ameliyat etmeyi kabul etmediğini söyleyen Nurgül Tok, 5 yıldır babam için mücadele veriyoruz. 5 yıl önce babamı baygın şekilde yatağında bulduk. Daha sonra hastane sürecimiz, yoğun bakım süreçlerimiz başladı. Daha sonrasında cihazlarla eve taburcu olduk. Zaman içerisinde hastanız düzelecek dendi. Fizik tedavi almamız gerekiyordu. Fizik tedavi de alamadığımız için hastamızda bir düzelme olmadı. Sürekli hastane mikrobu kaptığı için enfeksiyon kapıyor. Kemikleri kırıldığı için sürekli ağrı yaşıyor. Biz sürekli ağrı kesiciler ve antibiyotiklerle tedavi görüyoruz. Son olarak babamda ileri derecede kemik erimesi çıktı. Omurgasında, kalçasında kırık var. Bize buradaki doktorumuz 'Sizin hastanızı ben ameliyat edemem. Kendinize cevval bir doktor bulun. Hastayı ameliyat ettirmek istiyorsanız ettirin' dedi. Ben Ankara, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'ye de babamı götürdüm. Babam yattığı için, kendini ifade edemediği için kimse babamı ameliyat etmek istemiyor. 'Hastan bu şekilde yatsın, hastayı rahat bırakın' diyorlar. Ben babamın tedavi edilmesini, ameliyat edilmesini istiyorum. Çünkü benim babam ağrı içerisinde kıvranıyor. Ağrı kesici ve antibiyotiklerle duruyor. Ağrıdan nefes almak istemiyor. Uyku apnesine giriyor. Benim babamı ameliyat edebilecek, tedavi edebilecek hiç mi doktor yok bu ülkede. Benim babam gözlerimin içine bakarak eriyor. Lütfen benim babamın tedavisini yapın. Lütfen artık birisi bizim sesimizi duysun dedi.

BABAMA YAŞAYAN ÖLÜ GÖZÜYLE BAKIYORLAR

Babalarının tüm bakımını üstlenen kardeşlerden Nursel Tok ise, 5 yıldır kız kardeşimle birlikte mücadele veriyoruz. O kadar çok mücadele verdik ki gecemiz gündüzümüz kalmadı. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Özel doktorlara bile götürdük. Bazısından fayda gördük fakat, doktorlar babama bir yaşayan ölü gözüyle bakıyorlar. Sadece ağrı kesici veriyorlar. Babamın ağrı kesici almaktan mide ve bağırsak sistemleri bozuldu. Ben babamın sesini duymak istiyorum artık. Ben babamın benimle topluma karışmasını istiyorum. Ben babamın artık bu tavana bakmasını istemiyorum. Acı içinde kıvranıyor. Benim babamı tedavi edebilecek bir doktor yok mu Kimse yok mu Babam ölüme terk edildi. Bir ağrı kesici ile bir insan ne kadar yaşar diye konuştu.