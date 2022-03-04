Babalarının telefonunu çaldı, 2 kardeşi dışarı çağırıp vurdu - Son Dakika
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Babalarının telefonunu çaldı, 2 kardeşi dışarı çağırıp vurdu

04.03.2022 11:14
Babalarının telefonunu çaldı, 2 kardeşi dışarı çağırıp vurdu

ORDU'da, Kadir Y. (35) ve Mehmet Y. (40) kardeşlerin yemeğe davet ettikleri komşuları Kadir B. (30), babalarının cep telefonunu çaldı.

ORDU'da, Kadir Y. (35) ve Mehmet Y. (40) kardeşlerin yemeğe davet ettikleri komşuları Kadir B. (30), babalarının cep telefonunu çaldı. Jandarmaya şikayet üzerine telefonu teslim etmek için kardeşleri dışarı çağıran Kadir B., Mehmet Y. ile Kadir Y.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kaçan Kadir B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Y. ve Mehmet Y. kardeşler, kapı komşuları olan Kadir B.'yi yemeğe davet etti. Kadir B., yemek sonrası 2 kardeşin babalarına ait cep telefonunu çalarak, evden ayrıldı. Hırsızlığı fark eden baba ve oğulları, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Kadir B. ise çaldığı telefonu geri vermek için kardeşleri dışarı çağırdı. Bir süre araçla beraber dolaşan Kadir Y., Mehmet Y. ve Kadir B., Melet Irmağı kenarında durdu. Burada taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kadir B., üzerindeki tabancayı çıkarıp, kardeşlere ateş edip, kaçtı. Ağır yaralanan 2 kardeş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadir Y., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SİLAHLA YARALAMADAN ARANIYORMUŞ

Ekiplerin yakalamak için çalışma başlattığı Kadir B.'nin, 4 gün önce de Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde 1 kişiyi tabancayla yaraladığı, polis ve jandarma ekiplerince arandığı öğrenildi.


Babalarının telefonunu çaldı, 2 kardeşi dışarı çağırıp vurdu
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Kaynak: DHA

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