Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske mesafe uyarısı - Son Dakika

Babalarının yerine geçen minik doktorlardan maske mesafe uyarısı

-Minik doktorlar babalarını muayene etti

ANKARA - Ankara Özel 100.Yıl Hastanesinde görev yapan doktorların çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle babalarının yerine geçti. Babalarını muayene eden minik doktorlar maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da pandemi yasakları nedeniyle buruk kutlanıyor. Ankara Özel 100.Yıl Hastanesi 23 Nisan'ı farklı bir etkinlikle kutladı. Hastanede görev yapan doktorların çocukları babalarının yerine geçti. Babalarını muayene eden minik doktorlar korona virüs uyarısı yaparak vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Kadriyoloji Doktoru Alper Bozkur'un oğulları İbrahim Selim babasını muayene etti. Daha sonrasında ise pandemi kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Göğüs Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Emin Maden'in oğlu Selimde babasını muayene ettikten sonra yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle babasının çok çalıştığı için kendisini göremediğini belirterek hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Kardiyoloji uzmanı Hayruddin Alibasiç'in kızları Elif ve Meyra da babalarına muayene ve EKO yaptı. Babalarının kalp sağlığının yerinde olduğunu gören Alibasiç kardeşler ise pandemi döneminde babalarını çok az gördüklerini, bu yüzden pandeminin bitmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinliğin en minik katılımcısı Anestezi Doktoru Murat Aslantürk'ün kızı Yaren'de ameliyat öncesi kaygı duyan babasını teselli etti.

Miniklerin babaları da maske, mesafe, hijyen kurallarını ön plana çıkartarak, vatandaşların bir an önce aşı olmaları gerektiğini söyledi.

Etkinlik sonrası konuşan Hastane Başhekimi Doç.Dr. Erden Kılıç, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının salgın gölgesinde kaldığına dikkat çekti. Hastane olarak bu bayramda hem çocuklar için bir farkındalık oluşturmak hem de topluma sağlık çalışanlarının çocuklarının gözünden salgın mesajı vermek istediklerinin altını çizdi.

Başhekim Erden, bu yıl çocukların doktor babalarının yerine geçtiğini, bir dahaki bayramı salgından kurtulmuş olarak kutlamak istediklerini belirterek, vatandaşlardan kurallara uymalarını talep etti. Başhekim Erden sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesile ile 23 Nisan'ı çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını şükranla anıyor, tüm şehit ve gazi çocuklarının bayramını kutluyorum."