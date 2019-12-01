Babalarının yönlendirmesiyle başladıkları karatede madalyaları topladılar

Babalarının yönlendirmesiyle karateye başlayan, 23-27 Ekim tarihlerinde Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Gülsen Demirtürk ve Ömer Abdurrahim Özer, başarılarını olimpiyatlara taşımayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli karatecileri Gülsen Demirtürk ve Ömer Abdurrahim Özer, ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kategorilerinin en iyi sporcusu olmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hareketli bir çocuk olduğu için babasının kendisini karateye başlattığını belirten Gülsen Demirtürk, çocukken enerjisini karateyle attığını, antrenman sonrası yorulup eve geldiğinde hemen uyuduğunu söyledi.

Karateye başladıktan sonra bu sporu severek yaptığını ifade eden 19 yaşındaki milli sporcu, antrenman ve müsabakaların kendisine heyecan verdiğini kaydetti.

Gülsen, ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olamadığını ancak çalışmaya devam ettiğini dile getirerek, "İkinci Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldum, Balkan Şampiyonası'na gittim, orada da 3. oldum. Bu şekilde başarılar da gelince sporu daha da severek yapıyorsunuz. Karateyi her zaman severek yaptım. Güzel başarılar elde etmek için çok çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

"19 yaşındayım, önümde uzun yıllar var"

Bu yılın kendisi için çok güzel geçtiğini anlatan Gülsen, şubat ayında Danimarka'da Avrupa 2'ncisi olduğunu hatırlattı.

Gülsen Demirtürk, ekimde de Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda 2. olduğunu anımsatarak, "Derece yaptığım zaman ülkeme mutluluk yaşattığım için gururlu hissediyorum. Bayrağımızı göndere çektirmek çok güzel. Bundan sonra seçmeleri devam eden Avrupa Şampiyonası'nı hedefliyorum. Uzun vadede büyüklerde Avrupa ve dünyada şampiyonluklar görmek istiyorum. Bunun için sabah akşam çalışıyorum. Karatenin olimpiyatlara girmesi çok iyi oldu. Önemli bir organizasyon, buraya ulaşmak için basamakları küçük küçük çıkıyoruz. 19 yaşındayım, önümde uzun yıllar var. Olimpiyatlar herkes gibi benim de hedefim. Zamanı geldiğinde en güzel yerde olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Abdurrahim Özer: "Büyük hedeflerim var"

Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer, ilkokul 3. sınıf öğrencisiyken babası sayesinde karateye başladığına değinerek, sarı kuşağa geçtikten sonra organizasyonlarda derece elde etmeye başladığını söyledi.

Şampiyonluklar geldikçe karateye ısındığını dile getiren 19 yaşındaki sporcu, 2015 yılında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 9. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda birinci olduğunu anımsattı.

Ömer, 2016'da da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Ülkeme Şili'de dünya ikinciliği getirdim. Önümde Avrupa Şampiyonası var. Ülkemizi Avrupa'da en güzel şekilde temsil edeceğim. Büyük hedeflerim var. En güzel yerlere gelmek için çalışacağım. Avrupa'da da şampiyonluk alırsam katılabileceğim bir Avrupa Şampiyonası daha kalıyor. İki Avrupa Şampiyonası'nda da derece getirirsem kategorimi 'full' tamamlamış olacağım. Ondan sonra büyükler sporcusu olacağım. Büyüklerde bütün organizasyonlarda kürsüde olmak istiyorum. Karate 2020'den sonra tekrar olimpiyatlara girerse orada madalya alacağıma inanıyorum. İlk hedefim orası ama büyüklerde de dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkeme en iyi madalyayı getirmek için çalışacağım."

Kağıtspor'un karate antrenörü, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Erçin de Şili'de zor bir ortamda müsabakalar yaptıklarını aktararak, sporcuların performansından memnun olduğunu belirtti.

Gülsen'in elinden geleni yaptığını ancak finalde kaybettiğini kaydeden Erçin, Ömer'in ise teknik anlamda önde olduğu maçı yaptığı hatadan dolayı kaybettiğini söyledi.

Erçin, Gülsen ve Ömer'in önemli rakiplerine üstünlük sağladığını vurgulayarak, "Ömer, Avrupa Şampiyonası'na direkt gidecek. Gülsen de seçmeye bıraktı, o da orada inşallah garantileyecek. Avrupa'da genel klasman şampiyonluğumuzu korumak istiyoruz. Sporcularımız, olimpiyata gidecek kapasite ve güçteler. İnanıyorum ki sporcularımız olimpiyata gidip ülkemizi temsil edeceklerdir." şeklinde konuştu.