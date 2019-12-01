Babalarının yönlendirmesiyle başladıkları karatede madalyaları topladılar

Babalarının yönlendirmesiyle karateye başlayan, 23-27 Ekim tarihlerinde Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Gülsen Demirtürk ve Ömer Abdurrahim Özer, olimpiyat derecesi kazanmak için çalışmaya şimdiden başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli karatecileri Gülsen Demirtürk ve Ömer Abdurrahim Özer, gelecek olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kategorilerinin en iyi sporcusu olmak hedefiyle teknik, taktik ve kondisyon faaliyetinde bulunuyor.

Hareketli bir çocuk olduğu için babasının kendisini karateye başlattığını belirten 19 yaşındaki milli sporcu Gülsen Demirtürk, çocukken enerjisini karateyle attığını, antrenman sonrası yorulup eve geldiğinde hemen uyuduğu söyledi.

Karateye başladıktan sonra bu sporu severek yaptığını ifade eden Gülsen, antrenman ve müsabakaların kendisine heyecan verdiğini kaydetti.

Gülsen, ilk katıldığı Türkiye şampiyonasında başarılı olamadığını ancak çalışmaya devam ettiğini dile getirerek, "İkinci Türkiye şampiyonasında 3. oldum, Balkan şampiyonasına gittim orada da 3. oldum. Bu şekilde başarılar da gelince sporu daha da severek yapıyorsunuz. Karateyi her zaman severek yaptım. Güzel başarılar elde etmek için çok çalışmak gerekiyor." dedi.

"19 yaşındayım önümde uzun yıllar var"

Bu yılın kendisi için çok güzel geçtiğini anlatan Gülsen, şubat ayında Danimarka'da Avrupa 2'ncisi olduğunu bildirdi.

Gülsen Demirtürk, arkasından Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda 2. olduğunu aktararak, "Derece yaptığım zaman ülkeme mutluluk yaşattığım için gururlu hissediyorum. Bayrağımızı göndere çektirmek çok güzel. Bundan sonraki hedefim seçmeleri devam eden Avrupa şampiyonası var. Uzun vadede büyüklerde Avrupa ve dünyada şampiyonluklar görmek istiyorum. Bunun için sabah akşam çalışıyorum. Karatenin olimpiyatlara girmesi çok iyi oldu. Önemli bir organizasyon buraya ulaşmak için basamakları küçük küçük çıkıyoruz. 19 yaşındayım önümde uzun yıllar var. Olimpiyatlar herkes gibi benim de hedefim. Zamanı geldiğinde en güzel yerde olacağıma inanıyorum." diye konuştu.

"Büyük hedeflerim var"

19 yaşındaki milli karateci Ömer Abdurrahim Özer de ilkokul 3. sınıf öğrencisiyken babası sayesinde karateye başladığına değinerek, sarı kuşağa geçtikten sonra organizasyonlarda derece elde etmeye başladığını söyledi.

Şampiyonluklar geldikçe karateye ısındığını dile getiren Ömer, 2015 yılında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 9. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda birinci olduğunu kaydetti.

Ömer, 2016'da da Avrupa şampiyonu olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Geçen hafta ülkeme Şili'de dünya ikinciliği getirdim. Önümde Avrupa şampiyonası var. Ülkemizi Avrupa'da en güzel şekilde temsil edeceğim. Büyük hedeflerim var. En güzel yerlere gelmek için çalışacağım. Avrupa'da da şampiyonluk alırsam katılabileceğim bir Avrupa şampiyonası daha kalıyor. 2 Avrupa şampiyonasında da derece getirirsem kategorimi 'full' tamamlamış olacağım. Ondan sonra büyükler sporcusu olacağım. Büyüklerde bütün maçlarda kürsüde olmak istiyorum. Karate 2020'den sonra tekrar olimpiyatlara girerse orada madalya alacağıma inanıyorum. İlk hedefim orası ama büyüklerde de dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkeme en iyi madalyayı getirmek için çalışacağım."

Kağıtspor karate antrenörü ve Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Erçin de Şili'de zor bir ortamda müsabakalar yaptıklarını aktararak, sporcuların performansından memnun olduğunu bildirdi.

Gülsen'in elinden geleni yaptığını ancak finalde kaybettiğini belirten Erçin, Ömer'in ise teknik anlamda önde olduğu maçı yaptığı hatadan dolayı kaybettiğini söyledi.

Erçin, Gülsen ve Ömer'in önemli rakiplerini alt ettiğini vurgulayarak, "Ömer Avrupa şampiyonasına direkt gidecek. Gülsen de seçmeye bıraktı o da orada inşallah garantileyecek. Avrupa'da genel klasman şampiyonluğumuzu korumak istiyoruz. Sporcularımız, olimpiyata gidecek kapasite ve güçteler. İnanıyorum ki sporcularımız olimpiyata gidip ülkemizi temsil edeceklerdir." şeklinde konuştu.