Son Dakika Haberleri: Babalarıyla "en baba" kurabiyeleri yaptılar
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Babalarıyla "en baba" kurabiyeleri yaptılar

1 saat önce

Maltepe Belediyesinin kreşlerinde gerçekleştirilen Babalar Günü etkinliğinde minikler, babalarıyla birlikte çeşitli yemekler ve kurabiyeler hazırlayarak hem eğlendi, hem de öğrendi.

Babalarıyla
Maltepe Belediyesinin kreşlerinde gerçekleştirilen Babalar Günü etkinliğinde minikler, babalarıyla birlikte çeşitli yemekler ve kurabiyeler hazırlayarak hem eğlendi, hem de öğrendi. Babalar Günü'nü kutlayan miniklerin ailelerine, etkinlik sonrasında, sağlıklı beslenme rehberleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Maltepe Belediyesi, kendisine bağlı Aydınevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde "Maltepe95 Projesi" kapsamında Babalar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Projede ev ziyareti hizmeti alan ailelerin katıldığı sağlıklı beslenme teması çerçevesinde düzenlenen etkinlikte babalar, bebekleri ile birlikte keyifli vakit geçirirken, aile ile bebekleri arasındaki bağlarının güçlendirilmesi de hedeflendi. Etkinlikte çocuk ve bebek beslenmesi konularında uzman televizyon programı sunucusu Seda Sümer eşliğinde babalar, tariflere uygun yiyecekler hazırladılar. Etkinlik çerçevesinde babalara, bebekleri ile birlikte Babalar Günü temalı tişörtler hediye edildi. Yine babalar, mutfak konseptine uygun olarak "Babalar Günü" temalı bandanalarını taktılar ve tariflerini yaparken, bebekleri ile rahat hareket edebilmeleri için kendilerine hediye edilen kanguruları kullandılar. Babaları ile birlikte sağlıklı toplar yapan bebekler, etkinliğin sonunda ürünlerini anneleriyle paylaşarak keyifle tattılar.

Bebeklere mama

Ayrıca ailelere, sağlıklı beslenme rehberleri ve hazır ek gıdalar hediye edildi. Etkinliğin sonunda Seda Sümer ile "Sağlıklı Bebek ve Çocuk Beslenmesi" hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirilirken, anne ve babalar, bebekleri için yapabilecekleri sağlıklı kek tarifini yapımını izleyerek birlikte tadımını gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
Maltepe, Babalar Günü, Güncel
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