Babalı Oğullu Güvenliği Sağlıyorlar

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde göreve başlayan 6 bekçinin ardından, eğitimlerini tamamlayan 2 bekçi iş başı yaptı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde göreve başlayan 6 bekçinin ardından, eğitimlerini tamamlayan 2 bekçi iş başı yaptı. Son göreve başlayan 2 bekçiden biri olan Özgür Acar, uzun yıllardır Kula'da polis memurluğu yapan babası Akif Acar ile birlikte Kula'nın emniyetini sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Geçtiğimiz günlerde Kula'da göreve başlayan 6 bekçinin ardından son yapılan mülakatlarla Mustafa Gedik ve Özgür Acar isimli 2 bekçi daha göreve başladı. Kula halkı, bekçilerin düdük sesleriyle kendilerini daha güvende hissederken, son göreve başlayan bekçilerden Özgür Acar ilçede polis olan babasıyla birlikte görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Yaklaşık 25 yıldır Kula'da polis memuru olarak görev yapan ve Kula halkı tarafından oldukça sevilen polis memuru Akif Acar'ın oğlu Özgür Acar da bekçi olarak göreve başlayan isimlerden biri. Babalı oğullu olarak Kula'da görev yapan Acar ailesinin fertleri, polis merkezi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Uzun yıllardır görev yaptığı Kula'da oğlu ile birlikte görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden polis memuru Akif Acar, "Uzun yıllardır Kula'da polis memuru olarak görev yapıyorum. Bugüne kadar çeşitli görevlerde arkadaşlarımız ile birlikte Kula'da huzuru ve güvenliği sağlamaya çalıştık. Geçtiğimiz aylarda göreve başlayan bekçilerimizin ardından, 2 bekçimiz daha göreve başladı. En son göreve başlayan bekçilerimizden birisi ise oğlum Özgür Acar oldu. Bir yandan Kula'da huzur ve güvenliği sağlamaya çalışırken, diğer yandan da oğlumla birlikte görev yapmanın gururunu yaşıyorum. Benim görev sürem dolduktan sonra oğlumun Kula halkına hizmet etmesi de beni ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.



Öte yandan yeni göreve başlayan bekçiler ile birlikte Kula'daki bekçi sayısı 8'e yükseldi. - MANİSA

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