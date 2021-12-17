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Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı - Son Dakika

Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı

17.12.2021 16:33

Bursa'da mühendis Hakan Yılmaz'ın, annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrendiği iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı, DNA testi için açıldı. Babalık davası kapsamında 14 yıl sonra açılan mezardan alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp incelemesinin ardından Hakan Yılmaz'ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti.

Annesinin ameliyat öncesi itirafı ortalığı karıştırdı! Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı

MAHKEME DNA TESTİ İÇİN YILMAZ'IN MEZARININ AÇILMASINI KARARLAŞTIRDI

Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

Annesinin ameliyat öncesi itirafı ortalığı karıştırdı! Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Mahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı.

Annesinin ameliyat öncesi itirafı ortalığı karıştırdı! Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı

HER ŞEY ADLİ TIP İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKACAK

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından Hakan Yılmaz'ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı

Necati Yılmaz, Hakan Yılmaz, Adli Tıp, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı - Son Dakika


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