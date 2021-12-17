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BABALIK DAVASINDA ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN MEZARI AÇILDI - Son Dakika

BABALIK DAVASINDA ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN MEZARI AÇILDI

17.12.2021 16:09

BURSA'da mühendis Hakan Yılmaz'ın (55), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrendiği iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı, DNA testi için açıldı.

BURSA'da mühendis Hakan Yılmaz'ın (55), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrendiği iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı, DNA testi için açıldı. Babalık davası kapsamında mezardan alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Mahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından Hakan Yılmaz'ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

BABALIK DAVASINDA ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN MEZARI AÇILDI
BABALIK DAVASINDA ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN MEZARI AÇILDI
BABALIK DAVASINDA ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN MEZARI AÇILDI
BABALIK DAVASINDA ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN MEZARI AÇILDI

Adli Tıp Kurumu, Necati Yılmaz, Hakan Yılmaz, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABALIK DAVASINDA ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN MEZARI AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BABALIK DAVASINDA ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN MEZARI AÇILDI - Son Dakika
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