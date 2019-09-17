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Babalık heyecanı

39 dakika önce

Konserinde sevilen şarkılarını seslendiren Tepe, dinleyicileriyle babalık heyecanını paylaştı.

Babalık heyecanı, System.String[]

Konserinde sevilen şarkılarını seslendiren Tepe, dinleyicileriyle babalık heyecanını paylaştı. Oğlunun 3 ay sonra dünyaya geleceğini belirten sanatçı, "İlk defa anne baba oluyoruz, çok heyecanlıyız" dedi. Oğlunun ismine henüz karar veremediklerini de söyleyen Tepe, "İsmi her gün değişiyor" diye konuştu.

Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:40 
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